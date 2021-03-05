МВФ заблокировал все кредиты Украине до кратного повышения газовых тарифов для населения

Международный валютный фонд обеспокоен накопившейся задолженностью Украины перед этой финансовой организацией и хочет получить гарантии возврата будущих кредитов.

В связи с этим правительству Украины выдвинут ультиматум: либо снимаются все ограничения на коммунальные тарифы для населения страны, либо новых траншей не будет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о твёрдой позиции МВФ рассказал украинским СМИ глава партии Зеленского «Слуга народа» Александр Корниенко.

«Миссия МВФ завершила свою промежуточную работу. Они указали на нюансы в нашей совместной работе, которые их волнуют по выполнению договоренностей. Сказали, что скоро вернутся, в частности, после того, как закончится наша история с газом для населения. Она продолжается до первого апреля», – сообщил журналистам Корниенко.

Отметим, что коммунальные тарифы на Украине только на газ повысились с начала года на 30%, но на Западе посчитали, что этого мало.

Кроме того, МВФ по-прежнему требует от Киева проведения судебной реформы и изменения аникоррупционного законодательства.

Напомним, более 70% граждан Украины выступили против выполнения обязательств страны перед МВФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.03.21

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