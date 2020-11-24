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Вторник, 24 ноября 2020, 05:02 мск

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«Казна пуста» – в Киеве призвали Зеленского срочно броситься в ноги МВФ

Фото: скрин видео Верховной рады

С бюджетом Украины сложилась катастрофическая ситуация впервые за последние десять лет. В казначействе страны нет денег, чтобы покрыть расходы в 9,4 млрд гривен даже на текущий месяц.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Фейсбуке написал первый заместитель министра экономики Украины Павел Кухта, совсем недавно покинувший должность.

«Что сейчас с бюджетом?..

Во-первых, по оперативным данным Казначейства, невыплаченные финансовые обязательства на сегодня составляют 9,4 млрд гривен, из которых 3 млрд – защищённые расходы. Это максимум с начала года и + 2 млрд к показаниям предыдущей недели.

Во-вторых, люди из системы говорят, что с 9 ноября казна работает в режиме картотеки – до ночи сводят поступления, к утру формируют пул расходов, которые будут сегодня финансироваться, все остальное переносится. В новейшей истории Украины в середине ноября так не было как минимум десять лет.

В то же время карантин выходного дня и неизбежно надвигающийся полный локдаун увеличивают потребность в бюджетных расходах. Самая простая программа поддержки – выплата 5000 грн минимальной зарплаты всем занятым в пострадавших секторах сферы услуг (около 4 млн человек) – это 20 млрд в месяц. Этих денег сейчас просто нет», – констатировал Кухта.

По его словам, сейчас необходимо предпринять все усилия по возобновлению кредитования со стороны МВФ, которое остановилось после провала принятия бюджета страны и отмены Конституционным судом Украины ряда положений антикоррупционного закона.

«Что делать? Как я уже говорил, единственный нормальный способ решения проблемы – быстро восстановить сотрудничество с МВФ, который даст нам доступ к заимствованиям для финансирования расходов.

Это значит принять хоть немного адекватный бюджет на 2021 год – уже говорят о приемлемости дефицита в 5,3 % ВВП. Однако непонятно, из какого прогнозируемого ВВП исходить...

Помимо бюджета необходимо запустить судебную реформу и восстановить антикоррупционное законодательство. Конечно, все это потребует усилий – но по сравнению с тем, когда МВФ требовал повышения тарифов или пенсионного возраста, это явно не самые страшные условия», – подытожил украинский экономист.

Между тем, Конституционный суд Украины наотрез отказывается менять своё прежнее решение, а судебная реформа, которая позволит поменять состав суда, скорее всего, затянется не на один месяц, если вообще будет когда-то реализована.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.11.20

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