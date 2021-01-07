Погуляли и хватит: на Украине объявлен тотальный локдаун

В полночь 8 января кабинетом министров Украины введён жёсткий карантин по всей стране.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», тотальный всеукраинский локдаун будет действовать до 24 января включительно.

В этот период запрещается посещение всех образовательных учреждений (кроме детских садов).

Закрываются все кафе, бары и рестораны (кроме работы на вынос).

Исключается проведение любых массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий.

Останавливается работа торгово-развлекательных центров, (кроме продуктовых отделов).

Запрещается приём посетителей культурными учреждениями и проведение массовых культурных мероприятий.

Прекращается работа хозяйственных субъектов в сфере торгового и бытового обслуживания населения, а также непродовольственных рынков. Продовольственные рынки будут функционировать со строгими ограничениями.

Закрываются все рождественские ярмарки.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.01.21

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