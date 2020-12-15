Украину ждёт череда локдаунов и драка с Африкой за вакцину

Украинские ненавистники вакцинирования могут не возмущаться раньше времени, так как «Незалежная» как одна из беднейших стран стоит далеко в очереди за вакциной вместе с африканскими странами. Пока же все ближайшие партии произведённых в Америке и Европе вакцин раскупили богатые страны Запада.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил один из видных украинских бизнесменов, владелец крупнейших алкогольных холдингов Украины Евгений Черняк.

В связи с этим, отмечает коммерсант, в ожидании вакцины Украине придётся вновь и вновь объявлять жёсткие карантины, чтобы ситуация с распространением коронавируса не вышла из-под контроля. Однако это грозит окончательным разрушением экономики и тяжёлыми последствиями для бизнеса.

«Страна получит вакцину вместе с африканскими странами, одной из последних в мире. Потому, что вакцину раскупили богатые страны. Это данные из авторитетного издания The Economist.

Это значит, локдаун в январе может быть не последним! Это значит, что Украина будет ещё долго в красной зоне и перелёты будут затруднены. Это значит, что те, кому нужно приехать по туризму или делам бизнеса в страну, не смогут этого сделать, а значит, не заключат новые контракты, не поселятся в гостиницы и не пойдут в рестораны, не потратят деньги и тд.

Не спасут, скорее всего, и 4 млн бесплатных вакцин от Covax, планирующихся к поставке в 1-2 квартале 2021 года. Это очень плохо для экономики и для бизнеса», – приводит «ПолитНавигатор» слова Черняка.

Напомним, что украинские власти категорически отказываются рассматривать возможность закупки российской вакцины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.12.20

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