Правительство Украины ведёт переговоры по поставкам вакцины со всеми, кроме России

Киев ведёт переговоры по всему миру с производителями вакцин и главами государств, где они производятся, кроме Российской Федерации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая перед депутатами Верховной рады.

«Относительно источников получения вакцин, два уровня: ведем переговоры на уровне руководителей государств, а также ведем переговоры со всеми производителями вакцин, кроме российской», – заявил Шмыгаль.

Он вновь повторил, что Украина будет искать только «проверенные вакцины», прошедшие все уровни международной сертификации.

Ранее стало известно, что Украина может рассчитывать лишь на 8 миллионов доз вакцины в рамках международной инициативы COVAX для бедных стран при минимальной потребности – в 40 миллионов доз.

Вместе с тем, холодильные мощности на Украине позволяют сохранять не более миллиона доз американской или европейской вакцины. В любом случае, первую партию Украина ожидает не раньше февраля 2021 года.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.12.20

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