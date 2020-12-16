Украина не получит вакцину от ковида раньше февраля 2021 года – Минздрав

Министерство здравоохранения Украины рассчитывает получить первые дозы вакцины от Covid-19 в первом квартале 2021 года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает киевская газета «День».

«Мы очень рассчитываем на то, что первые вакцины мы получим уже в I квартале следующего года. Сейчас стараемся делать все, чтобы первые дозы были в Украине в феврале», – сообщил Степанов.

Так, по его словам, Минздрав уже провел переговоры относительно стратегии хранения вакцин, некоторые из которых, например разработки Pfizer, должны храниться при ультранизких температурах в -80 °C, с промышленными предприятиями страны, имеющими холодильные мощности.

«Около 1 млн доз мы будем в состоянии сохранять», – сказал Степанов.

По словам министра, вакциной от Pfizer в первую очередь будут вакцинированы те категории населения, которые Минздрав может «очень четко проконтролировать»: медработники, военнослужащие, сотрудники сферы образования.

Как известно, Министерство здравоохранения планирует вакцинировать за средства государственного бюджета около 21 миллионов граждан.

Отметим, что на Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 10 622 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией нового типа, умерли 264 пациента.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 919 704 человека, 15 744 человека – умерли.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 06.12.20

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