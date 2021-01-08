Минздрав Украины вознамерился подвергнуть сомнению качество российской вакцины

Минздрав Украины получил от харьковской компании «Биолек» заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» и ждёт от неё полное досье клинических испытаний.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Глава Минздрава Украины пообещал, наконец, выявить и разоблачить «политическую составляющую» в работе российских учёных-вирусологов.

«Действительно, 6 января компания «Биолек» подала заявку в Государственный экспертный центр. Дальше они должны по закону подать еще регистрационную форму, досье, в котором нужно отобразить результаты всех фаз клинических испытаний. Наконец, мы увидим не политические лозунги, а что такое эта российская вакцина. Дальше можно будет говорить о качестве этих документов и этой вакцины», – заявил Степанов.

Напомним, 2 января компания «Биолек» из Харькова обратилась в министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о госрегистрации российской антиковидной вакцины «Спутник V». Об этом сообщил глава политсовета фракции в Верховной раде «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук.

В свою очередь, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил уверенность в том, что украинцы получат российскую вакцину.

«Если в Украину и будет поставляться вакцина, то российского производства, о чем недавно в институте Гамалеи совместно с Фондом прямых инвестиций были проведены серьезные переговоры с господином Медведчуком», – сказал Гинцбург.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.01.21

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