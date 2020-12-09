Россия нашла на Украине завод, готовый производить вакцину «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр имени Гамалеи заявили о том, что Харьковский фармакологический завод «Биолек» готов предоставить мощности для производства российской вакцины «Спутник V».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что РФПИ собирается подать документы для регистрации вакцины на Украине, заявил глава Фонда Кирилл Дмитриев.

«Мы будем подавать на разрешение, чтобы в этом месяце вакцину можно было уже начать производить на Украине и поставлять на зарубежные рынки, такие как Белоруссия. А со временем, если будет соответствующее разрешение со стороны Украины, данная вакцина может также, безусловно, поступать на украинские рынки», – приводит слова Дмитриева РИА Новости.

В Харькове подтвердили, что готовы подписать контракт на производство, если украинские органы выдадут разрешительные документы.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.12.20

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