Отказ Киева от производства российской вакцины добьёт украинскую фармацевтику – киевский экономист

Производство российскй вакцины «Спутник – V» на базе харьковского фармакологического завода «Биолек» позволило бы Украине сохранить былой высокотехнологичный уровень фармацевтики, доставшейся от СССР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире канала «112 Украина» заявил украинский эксперт в области экономики Виктор Скаршевский.

Как известно, украинские власти ответили отказом на закупку и производство российской вакцины.

«В Украине уже не первый год идет деиндустриализация, промышленное производство сокращается, особенно высокотехнологические отрасли. А тут есть возможность перезапустить развитие высокотехнологической отрасли – фармацевтики. И власти отказываются, не позволяют это делать.

К сожалению, политика негативно влияет как на здоровье граждан, потому что мы вообще никаких вакцин не получили, так и на развитие промышленности, потому что мы сознательно отказываемся от запуска высокотехнологических производств.

Я не удивлюсь, если мы вакцину, как и российский газ, будем получать по реверсу. По российским технологиям будет произведено в той же Аргентине либо в Южной Корее, и Украина будет закупать, уже переплачивая в несколько раз, эти же вакцины, которые могла бы производить здесь, у себя. К сожалению, нет никакой государственной политики как в медицинском плане, так и в экономическом», – приводит слова Скаршевского «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.01.21

Севастополь продолжает бить рекорды по выявляемости коронавируса. / В Крыму за сутки от ковида умерли 9 человек. / В Крыму произошел взрыв в жилом доме. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»