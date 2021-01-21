«Прекратить дискуссии!»: Украина не закупит «Спутник V» даже после одобрения ВОЗ

Глава Минздрава Украины попросил прекратить дискуссии на тему возможных потавок российской вакцины от коронавируса в «Незалежную».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Степанов заявил украинскому изданию «Страна.УА».

Он вновь поторил тезисы о якобы небезопасности и недостаточной изученности российской вакцины.

Журналисты уточнили у Степанова, изменят ли мнение украинские власти, если Всемирная организация здравоохранения зарегистрирует и внесёт в свои рекомендации «Спутник V».

«Минздрав Украины не рассматривает вариант покупки «Спутника V». Поэтому можем на эту тему больше не дискутировать», – отрезал он.

«Ни при каких обстоятельствах не купим. Есть у меня такое предчувствие», – добавил Степанов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.01.21

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