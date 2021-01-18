Киев все еще только пытается договориться о вакцине от ковида с шестью производителями

Официальный Киев пока почти никуда не продвинулся в вопросе проведения вакцинации о коронавируса населения Украины? Напомним, что в Евросоюзе, США, России, Белоруссии и ряде других стран мира вакцинация началась еще в конце декабря 2020 года, тогда как на Украине, как сообщил

премьер-министр Денис Шмыгаль, пока только ведутся переговоры с шестью производителями о поставках препарата.

«Мы ведем переговоры с шестью производителями вакцины, которые на сегодня имеют две стадии клинических исследований, проходят третью, регистрируются в других странах и во Всемирной организации здравоохранения как официальная и легализована вакцина», – отметил Шмыгаль в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, практически со всеми Министерство здравоохранения подписало non-disclosure agreement, что не дает права обсуждать публично некоторые детали.

«Но мы являемся участниками всемирной инициативы COVAX, а также обращались ко всем нашим партнерам о необходимости поставки первых партий вакцины быстрее. Пока могу утверждать, что эти переговоры дали свой результат – Украина будет иметь вакцину не позднее февраля», – отметил премьер.

Шмыгаль добавил, что на сегодня есть возможность выбирать из трех вакцин, и, скорее всего, в первых партиях будут как раз три разных вакцины.

Глава правительства подчеркнул, что все они однозначно будут лицензированы в Украине, будут одобрены ВОЗ и в других странах, то есть это будут вакцины с подтвержденным процентом эффективности.

«Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия немедленно получат возможность завозить эти вакцины в Украину. Дальше – это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договоры. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией ", – заявил Шмыгаль, отвечая на вопрос, когда украинцы смогут сделать прививку от COVID-19 на коммерческой основе.

О результатах проверок о возможной подпольной вакцинации от COVID-19 премьер заявил, что правоохранительные органы открыли уголовное производство, проводятся соответствующие следственные действия.

«Отдельно я дал поручение Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел, на основе которого происходят соответствующие действия. Подписанные все необходимые документы о проведении проверки указанного в информационных материалах предприятия. Но, поскольку речь идет об уголовном производстве, заблаговременно обнародовать какие-то данные не буду», – добавил он.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 16.01.21

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