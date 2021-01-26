Лишь бы не российскую: Украина закупила миллион доз самой дешёвой и неэффективной вакцины – экс-министр

Американские компании Pfizer и Moderna отказали Украине в поставке своих вакцин. От российской вакцины Киев отказался по политическим мотивам. В этих условиях команда Зеленского в спешке закупила миллион доз китайской вакцины, которая не прошла регистрацию даже в Китае.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телеканала «NewsOne» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

По его словам, на этой неделе Верховная рада рассмотрит законопроект о возможности экстренного медицинского применения вакцин от коронавируса до завершения третьей стадии клинических испытаний.

«Этот законопроект, очевидно, принимается под китайскую вакцину. Как мы знаем, китайская вакцина не прошла никакого третьего этапа, она не сертифицирована даже в Китае для использования. Показатели её эффективности, примерно вдвое ниже, чем у российской вакцины. Но, тем не менее, украинская власть определилась в пользу китайской вакцины. Хотя, наверное, из всех вакцин, которые испытывались, о которых есть данные, как раз вот эта китайская вакцина наименее эффективная в мире, потому что у Китая есть и другие вакцины с лучшими показателями, более эффективные..», – отметил Суслов.

«Почему такой выбор, вот действительно, пал на эту вакцину, может, лобби было именно по ней?» – спросила экс-министра ведущая программы.

«Во-первых, президент объяснил, почему мы не смогли заказать американские вакцины. Он сказал, что Украина обращалась к США, но Pfizer и Moderna отказали, потому что они обеспечивают, в первую очередь, страны более развитые, более богатые, может потому что те страны раньше обратились, наперед закупили эти вакцины. Наша власть, как известно, долго чесалась и не могла определиться, что ей делать...

Короче, Украина заказывает то, что не берут другие страны, то, что мы свободно можем купить. Хотя нам же предложена была и технология, и вакцина российская, более эффективная, и то, что многие страны ею пользуются, и показатели у нее хорошие, потому что она применяется во многих странах. Но здесь политический выбор, со стороны украинской власти, неоднократно заявлялось, что мы именно российскую вакцину применять не будем.

Очевидно, даже если она окажется самой эффективной в мире, применять мы её всё равно не будем. Мы можем вспомнить более ранние заявления американского посольства в Киеве, что Украина не должна закупать и применять российскую вакцину. Видимо, это указание посольства в полном объеме выполняется нашим правительством», – приводит слова украинского экс-министра «ПолитНавигатор».

Отметим, ранее президент Зеленский анонсировал закупку миллиона доз вакцины, однако не назвал ни сумму сделки, ни производителя.

Симферополь, Валентин Карамазов

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