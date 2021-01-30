Украина ждёт 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках помощи беднейшим странам

Всемирная организация здравоохранения в середине февраля направит на Украину первую партию американской вакцины Pfizer-BioNTech в рамках программы COVAX для нуждающихся стран.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Да! Украина получила ответ от COVAX. Уже в феврале Украина получит 117 000 доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства, которая сразу будет распределена для вакцинации сотрудников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19», – написал он у себя в Фейсбуке.

Кроме того, с середины февраля до июля Украина ожидает постепенных поставок ещё около 3 миллионов доз вакцины AstraZeneca.

«Параллельно, в течение первого полугодия, начиная с февраля, мы сможем получить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов кампании. И это только в рамках механизма COVAX», – похвалился Ляшко.

Напомним, что президент Зеленский также обещал закупить миллион доз малоэффективной и дешёвой китайской вакцины Sinovac.

Таким образом, учитывая все поставки, Украине удастся привить в первом полугодии 2021 года около 2,5 миллионов или около 3% граждан страны.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 31.01.21

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