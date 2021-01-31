В Донбасс поступила первая партия российской вакцины

Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» поступила на склад Минздрава Донецкой Народной Республики.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в пресс-службе главы ДНР Дениса Пушилина.

«С доставкой в ДНР вакцины из России, по сути, начинается вакцинация в ДНР. Для нас этот процесс долгожданный, потому что коронавирусная инфекция, увы, распространяется, и мы сейчас видим решение всех сложностей, которые у нас есть, с массовой вакцинацией.

Категории граждан уже определены, списки составлены. Приоритеты, безусловно, это медицинские сотрудники, сфера образования, социальные работники, и те ведомства и службы, которые по долгу службы контактируют с большим количеством людей», – рассказал Пушилин журналистам.

По его словам, следующая партия поступит уже в ближайшее время, а дальнейшие поставки станут непрерывными.

«В ближайшее время ждём следующей партии вакцины. Рассчитываем, что этот процесс будет непрерывным. Здесь мы ставим во главу угла безопасность и здоровье наших граждан. Что касается самой вакцинации – она будет проходить бесплатно, добровольно, и с учётом рекомендаций Министерства здравоохранения ДНР», – приводит слова Пушилина «ПолитНавигатор».

Отметим, что Украина так и не получила вакцину от своих европейских друзей. Сроки начала вакцинации до сих пор точно не определены.

Симферополь, Валентин Карамазов

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