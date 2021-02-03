Признание «Спутник V» западным научным журналом вынудит Киев повторно запретить российскую вакцину

Признание успешности третьей фазы испытаний российской вакцины «Спутник V» авторитетным медицинским журналом The Lancet поставило в сложное положение украинских законодателей. Как известно, Верховная равда недавно приняла закон разрешающий регистрацию на Украине всех вакцин, не прошедших полный цикл испытаний, кроме российской.

Теперь депутатам придётся собраться вновь, чтобы принять новый закон против «Спутник V».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом украинскому изданию «Страна.УА» заявил глава Национальной медицинской палаты Украины и Украинского научного центра «Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов» Сергей Кравченко.

«Публикация в Lancet – это финальный этап всемирного профессионального признания. Теперь Верховной Раде, если есть желание не пустить на наш рынок Спутник, нужно принимать ещё один закон о запрете регистрации российской вакцины – уже по полной регистрационной процедуре, включающей результаты 3-й фазы клинических исследований. Так как на прошлой неделе они приняли закон, которым запрещают регистрацию лишь по сокращённой экстренной процедуре регистрации», – пояснил украинский медик.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.02.21

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