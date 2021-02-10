Россия беспардонно навязывает свою вакцину Крыму и Риму – премьер Украины

Россия пытается усилить своё влияние на Европу, а также неподконтрольные Украине территории за счёт агрессивного продвижения вакцины от коронавируса «Спутник V».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в винтервью изданию Politico заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который сейчас находится с трёхдневным визитом в Евросоюзе.

«Важно признать, что Российская Федерация фактически пытается навязать свою собственную вакцину отечественного производства, особенно в качестве инструмента воздействия на некоторые из тех регионов, которые в настоящее время не контролируются украинским правительством», – сказал Шмыгаль и добавил, что ту же тактику Москва избрала и в отношении Европы.

Поэтому, заявил Шмыгаль, Евросоюз должен как можно быстрее обеспечить Украину вакциной.

«Чтобы противодействовать этой политической пропаганде, нам было бы важно получить очень сильный сигнал о том, что мы получаем поддержку от Европейского союза в плане вакцинации, и лучшим и самым сильным сигналом, вероятно, было бы, если мы начали бы получать вакцины от отдельных государств-членов ЕС», – приводит «Интерфакс» слова украинского премьера.

Напомним, ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Россия при помощи своей вакцины воплощает по всему миру принцип «разделяй и властвуй».

«Говорят, «Спутник V» – это хорошо, но Путин не хочет использовать его как лекарство для российского народа – он предлагает его миру как еще одно гибридное оружие для воплощения принципа «разделяй и властвуй». В этом нет ни ничего нового, ни полезного для человечества» – сказала Шимоните.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.02.21

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