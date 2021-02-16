Анонсированная Зеленским «массовая вакцинация Украины» сорвана и перенесена на неопределённый срок

15 февраля на Украине должна была начаться «массовая вакцинация» от коронавируса. Именно эту дату торжественно объявляли все киевские высшие чиновники – от президента до главы Минздрава.

Однако сегодня, 16 февраля, выяснилось, что прививочная кампания не начнётся ни на этой, ни на следующей неделе, так как обещанные властями вакцины американского (Pfizer), шведско-британского (AstraZeneca) и китайского (Sinovac) производства так и не поступили в страну.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в украинском правительстве обещают поступление вакцины «в ближайшие дни», но, по прикидкам украинских СМИ, препарат ещё должен пройти процедуру оформления, распределения и доставки до учреждений.

Причём вакцина Pfizer, которая ожидается первой, требует особых условий хранения при минус 70 градусах, а необходимого холодильного оборудования на Украине нет. Его обещало поставить посольство США, но точные сроки не указало.

Между тем, процесс закупки китайской вакцины Sinovac уже вызвал вопросы у правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело, в ходе которого следствие выясняет, почему за препарат заплатили явно завышенную сумму.

Что касается вакцины AstraZeneca, то на фоне слухов о её небезопасности, украинские врачи массово отказываются прививаться этим препаратом.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.02.21

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