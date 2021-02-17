Вакцина или отставка: главе Минздрава Украины дали срок до конца февраля

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов будет уволен, если в конце февраля не стартует всеобщая вакцинация в стране.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила депутат от президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Ирина Верещук.

«Мы на фракции решили, что мы даем время господину министру до конца февраля. Мы понимаем, что могут быть логистические сложности, задержки рейсов и так далее. Но он обещал, что успеет до 15 февраля. 15 февраля прошло, а у нас проблемы с ввозом вакцины. Как нас убеждает Степанов – это независимые от него обстоятельства. Мы, как фракция считаем, что господин Степанов будет нести персональную ответственность после окончания срока, который мы ему определили – конец февраля», – цитирует депутата украинское издание «Страна.УА».

Напомним, 15 февраля на Украине должна была начаться «массовая вакцинация» от коронавируса. Именно эту дату торжественно объявляли все киевские высшие чиновники – от президента до главы Минздрава.

Однако выяснилось, что прививочная кампания не начнётся ни на этой, ни на следующей неделе, так как обещанные властями вакцины американского (Pfizer), шведско-британского (AstraZeneca) и китайского (Sinovac) производства так и не поступили в страну.

Позже глава Минздрава Степанов обвинил Россию в кознях против украинской прививочной кампании.

Симферополь, Валентин Карамазов

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