Отсутствие вакцины вынудило Украину продлить карантин до мая

На Украине так и не началась обещанная вакцинация, а уровень заболеваемости Covid-19 вновь пополз вверх.

В связи с этим кабинет министров Украины продлил всеобщий карантин, введённый ранее до конца февраля. Новая дата – 30 апреля 2021 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об эпидмиологическом делении страны на «красную», «оранжевую», «желтую» и «зеленую» зоны ограничений в зависимости от степени распространения инфекции объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

О том, что «Незалежную» ждёт череда локдаунов и драка с Африкой за вакцину, ещё в декабре прошлого года предупреждали украинские бизнесмены.

Напомним, накануне стало известно, что прививочная кампания на Украине не начнётся ни на этой, ни на следующей неделе, так как обещанные властями вакцины американского (Pfizer), шведско-британского (AstraZeneca) и китайского (Sinovac) производства до сих пор не поступили в страну.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.02.21

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