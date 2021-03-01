Украину накрыла третья волна пандемии

На Украине быстро растут темпы распространения коронавирусной инфекции на фоне полного провала вакцинации населения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что «Незалежная» входит в третью волну пандемии, заявила вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк.

«Темпы распространения коронавируса в стране растут. Никакого самоуспокоения. Украина вступает в третью волну пандемии», – приводит ТАСС слова Кондратюк.

«Правительство делает вид, что все под контролем... И это на фоне мизерных темпов вакцинации, которая началась с опозданием и не остановит темпы распространения вируса», – добавила она.

Отметим, что на сегодняшний день на Украине привито чуть больше трёх тысяч граждан индийской вакциной «Ковишилд», с недоказанной эффективностью и безопасностью.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.03.21

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