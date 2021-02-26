На Украине возмущены статусом подопытной страны для сомнительных вакцин

Закупленная властями Украины индийская вакцина «Covieshield» (аналог «AstraZeneca») не является проверенной и безопасной.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

По её словам, в ЕС подобная вакцина никогда не будет использована, но в то же время команда Зеленского при каждом удобном случае называет «Незалежную» «современной европейской страной».

«Почему эта вакцина, например, не используется в Европе? Смотрите, вакцина «Covieshield» изготавливается на очень крупном предприятии в Индии по лицензии «AstraZeneca» Британии. А почему Британия не применяет у себя «Covieshield»?

Дешёвая вакцина, производящаяся в больших объемах, как нам объяснили, из ослабленного и модифицированного вируса шимпанзе. Берите это своё шимпанзе, а чего вы своих людей не прививаете?» – возмущена юрист.

«К самой «AstraZeneca» у Европы очень много вопросов, исходя из данных СМИ. И Германия, и Финляндия… ну не хотят колоться европейцы! А её дешевый индийский аналог из ослабленного какого-то вируса простуды шимпанзе завозится на Украину, и мы не знаем, по какой цене», – отметила Лукаш.

При этом она очень сомневается, что кто-то в Индии или на Украине понесёт ответственность в случае тяжёлых побочных эффектов после прививки этой вакциной.

«Что это будет – это страховка будет, правовая выплата, кто будет нести ответственность за то, что мы непонятно что колем людям? Кто в Украине даст ответ, на какой период вакцина «Covieshield» даёт иммунитет? Хороший же вопрос? Вот, я колю вакцину, это же не навсегда. На сколько, на месяц, на год?» – приводит «ПолитНавигатор» слова Лукаш.

Напомним, ранее главный инфекционист Винницкой области отказалась прививаться «Ковишилдом» Зеленского.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.02.21

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