«Возьмём во внимание» – глава Евросовета обсудил с Зеленским поставку вакцины из ЕС

Координация дальнейших шагов для создания действующего механизма передачи вакцины от Европейского Союза в страны-партнёры обсуждена сегодня с президентом Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», это всё, что смог сказать о сроках поставки западных вакцин на Украину председатель Европейского Совета Шарль Мишель после встречи с Зеленским в Киеве.

По словам Мишеля, он лично уговаривал западных политиков и производителей, чтобы они не забыли про Украину.

«Я принял участие в том, чтобы Украину взяли во внимание при производстве вакцины. Я заверил президента Зеленского о нашей поддержке не только по вопросу вакцины, но и в сфере охраны здоровья в целом», – успокоил украинцев глава Евросовета.

Напомним, международная программа COVAX для поставки вакцины беднейшим странам фактически не действует по причине скупки всех производимых партий правительствами крупных западных стран.

Пока команда Зеленского завезла на Украину 500 тысяч доз непроверенного на безопасность и малоэффективного индийского средства от коронавируса «Ковишилд». Начало вакцинации уже ознаменовалось многочисленными скандалами из-за серьёзных побочных эффектов этой вакцины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.03.21

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