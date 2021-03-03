Китайская вакцина придет на Украину с задержкой

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов допускает задержку поставки китайской вакцины от коронавирусной инфекции CoronaVac производства компании Sinovac Life Sciences.

«Согласно контракту, мы ожидаем поставку первых 700 тыс. доз в течение 30 календарных дней после регистрации вакцины. Вакцина была зарегистрирована 6 февраля в Китае, то есть 6 марта они должны поставить в Украину. Я дал поручение, чтобы ситуацию выяснили у контрагента, но мне что-то подсказывает, что может быть перенос сроков», – сказал чиновник в эфире программы «Хард с Влащенко» на телеканале «Украина 24».

В то же время, он подчеркнул, что из-за дефицита на вакцины также задерживается поставка в рамках инициативы COVAX 117 тыс. доз вакцины Pfizer, сообщает киевская газета «День».

«Мы в январе получили подтверждение поставки в середине февраля, но сегодня уже 2 марта, а вакцины нет», – сказал Степанов и сослался на то, что украина в вопросе несвоевременных поставок вакцин не одинока. – Посмотрите, что происходит в Европе, та же AstraZeneca переносит сроки, Pfizer переносит сроки».

Как сообщалось, Минздрав до 6 марта ожидает поставки вакцины CoronaVac, произведенной китайским производителем Sinovac и закупленной Минздравом за средства госбюджета по ценам в несколько раз выше, чем ее отгружает Китай.

Минздрав Украины планировал начать вакцинацию против COVID-19 еще и с использованием вакцин – производства Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз, которые будут получены в рамках механизма COVAX, но когда – неизвестно) и AstraZeneca (1 млн доз по прямым закупкам за средства государственного бюджета и 2,2-3,7 млн доз, полученных в рамках COVAX). Обе вакцины проходят регистрацию на Украине. Поставка вакцины Pfizer ожидалась в конце февраля – начале марта.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 02.03.21

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