Британский посредник запретил Киеву разглашать цену проданной Украине вакцины

Украинские власти не имеют права обнародовать цену индийской вакцины «Ковишилд», первую партию которой Киев закупил через британского торгового агента.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила замглавы Минздрава Украины Светлана Шаталова в ответ на требование журналистов раскрыть детали сделки.

По её словам, в случае обнародования данных, британская компания Crown Agents пригрозила разорвать контракт.

«Цитирую: «Обеспечить неразглашение любой информации относительно производителей или поставщиков, а также цены на вакцины против COVID-19». Такое требование обусловлено положением соглашения между Минздравом и Crown Agents», – сообщила Шаталова.

Напомним, международная программа COVAX для поставки вакцины беднейшим странам фактически не действует по причине скупки всех производимых партий правительствами крупных западных стран.

Пока команда Зеленского завезла на Украину 500 тысяч доз непроверенного на безопасность и малоэффективного индийского средства от коронавируса «Ковишилд». Начало вакцинации уже ознаменовалось многочисленными скандалами из-за серьёзных побочных эффектов этой вакцины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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