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Пятница, 5 марта 2021, 14:04 мск

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Киев не зарегистрирует Спутник V в отместку за Крым и Донбасс – Глава Минздрава Украины

Фото: dialog.ua

Украина «ни прикаких обстоятельствах» не зарегистрирует российскую вакцину от коронавируса. Причина в том, что Россия присоединила Крым и якобы развязала войну в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом с трибуны Верховной рады заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«О «Спутник V»... Я уже неоднократно говорил: ни при каких обстоятельствах «Спутник V» не будет зарегистрирован. То, что касается регистрации в других странах – я уже говорил: в других странах Российская Федерация не забирала территорию и не развязывала войну. И ни одним аргументом вы меня не убедите зарегистрировать эту вакцину», – заявил Степанов в ответ на вопросы депутатов из зала.

Отметим, ранее украинские власти объясняли отказ от российской вакцины её «неэффективностью» и «небезопасностью».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.03.21

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