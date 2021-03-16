Киев объяснил отсутствие поставок западных вакцин на Украину

Страны ЕС рады поделиться с Украиной излишками вакцины, однако сами испытывают трудности с потавками от производителей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина ведёт интесивные переговоры с середины прошлого года, однако дату поступления вакцины в страну пришлось передвинуть.

«У нас еще с прошлого года были переговоры и договоренности с некоторыми странами ЕС о том, что они поделятся с Украиной вакциной. И конкретные договоренности были достигнуты. Но график поставки вакцины в сами эти страны ЕС был, по сути, сорван, соответственно, подвинулись и те даты, когда эти страны могут поделиться с нами излишками вакцины», – пожаловался Кулеба.

При этом он не забыл помянуть недобрым словом российскую вакцину, отметив, что Украина не ведёт переговоры со «странами-агрессорами».

«Единственное исключение из правила – российская вакцина «Спутник», поскольку Россия превратила ее в гибридное оружие и инструмент политического влияния», – отчитался глава МИД Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.03.21

Украинские теплоходы «Челябинск» и «Иваново» попали в переделку на реке Дунай. / Специалисты подтвердили циркуляцию на Украине британского штамма SARS-COV-2. / ФСБ: В Крыму задержали агента украинской разведки. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»