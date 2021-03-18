Зеленский признал отказ ЕС помогать Украине с вакциной

Евросоюз не оказывает Украине поддержку с поставками вакцины, поэтому Киев добывает по миру «всё,что может».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-конференции по итогам подписания с Литвой двусторонних документов. Вильнюс тоже ничем не смог помочь Украине.

«К сожалению, пока что значительной поддержки от Евросоюза в поставках вакцин мы еще не получили. Понимаем, что это сложная ситуация во всем мире, претензий у нас нет. Поэтому добываем все, что можем, для того чтоб вакцинировалось украинское население», – сетует Зеленский.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что страны ЕС «рады поделиться» с Украиной излишками вакцины, однако сами испытывают трудности с потавками от производителей.

Напомним, на Украине на сегодняшний день вакцинировано 72 тысячи человек индийской вакциной «Ковишилд», которую завезли в конце февраля в количестве 500 тысяч доз.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.03.21

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