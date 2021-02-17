Украинцы ищут пути защиты от Covid-19: в Незалежной набирает популярность вакцинный туризм в Россию

На Украине на фоне срыва анонсированной властями массовой вакцинации от коронавируса набирает обороты вакцинный туризм в Россию. Об этом пишет украинское издание «Вести», отмечая, что в России прививают всех желающих иностранцев бесплатно.

Напомним, что прививочная кампания должна была начаться 15 февраля, однако обещанные украинскими властями вакцины производства американской Pfizer, шведско-британской AstraZeneca и китайской Sinovac в страну так и не поступили, когда ожидаются поставки – неизвестно. В этих условиях жители Украины едут вакцинироваться в Россию, несмотря на то, что ранее в Незалежной был принят закон, запрещающий российские вакцины в стране, отмечает издание.

В Москве иностранных граждан вакцинируют как в поликлиниках, так и в специальных мобильных пунктах, которые появились практически в каждом торговом центре. «Самая большая и полностью состоящая из иностранцев очередь – в ГУМе, куда слетаются прививаться со всего мира», – пишут «Вести».

При этом сложностями для украинцев, желающих привиться в РФ, являются действующие ограничения на въезд в Россию и высокая стоимость самой поездки. Так, в настоящее время въезд на территорию России возможен только для иностранцев, чьи близкие родственники проживают в РФ. Однако, как пишет издание, таких украинцев немало – некоторые из них уже привились в России, другие только планируют. «У меня мама живет в Курске. Думаю, что пора ее навестить, а по дороге сделать прививку и на обратном пути тоже. Маму и всех родственников уже привили», – поведала жительница Сум Анна Войтенко.

Как отмечают сами украинцы, поставить прививку в России – удовольствие не из дешевых. Билеты на самолет туда и обратно, через Минск, обойдутся в 200 долларов. Поездка на автобусе из Киева в Москву туда и обратно будет стоить от 900 до 1800 гривен. При этом посетить Россию придется два раза, поскольку вакцина ставится дважды с перерывом 21 день. С учетом этого расходы на поездку вырастают вдвое.

Как отмечает издание, в России привился известный киевский бизнесмен, совладелец столичного ТРЦ Александр Меламуд. Сегодня он летит в Москву на вторую прививку. «Я знаю, что украинцы прививаются в России. Люди ищут возможность, как не заболеть», – отметил предприниматель. По его мнению, украинским властям «не нужно было заниматься ерундой, а начать выпускать «Спутник» в Харькове, чтобы никто не ездил в Москву».

Согласно информации британского издания The Economist, Украина и еще около 85 бедных стран мира, которые рассчитывают на вакцинацию в рамках международной инициативы COVAX, получат широкий доступ к антиковидным прививкам не раньше 2023 года. «Так что у украинцев остается надежда лишь на вакцинный туризм – хоть в Россию, хоть куда», – заключило издание.

Киев, Наталья Петрова

Киев. Другие новости 17.02.21

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