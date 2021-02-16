Поставщики вакцин боятся связываться с коррумпированной Украиной – Киев увидел заговор Москвы

Сделки с Украиной по поставкам вакцин могут дорого обойтись в репутационном плане как мировым фармкомпаниям, так и торговым агентам. В любой момент их могут объявить участниками коррупционных схем.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о возможных сложностях с закупкой вакцин у зарубежных производителей заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По словам Степанова, иностранцев уже напугало уголовное дело, возбуждённое Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) по факту закупок подчинённым ему Минздравом китайской вакцины Sinovac по завышенной цене. Правда, сам Степанов назвал вскрытые факты коррупции «информационным вбросом и нападками» на него неких «врагов государства».

«К чему приводят эти нападки – последствия коснутся каждого украинца. Украина уже теряет доверие от производителей вакцин. Подобные ситуации разрушают репутацию нашего государства. У нас и без того достаточно сложные переговоры, чтобы получить дополнительные дозы вакцин.

Из-за грязных информационных атак производители начали выражать нежелание дальнейшего сотрудничества», – пожаловался министр и ударился в конспирологию, согласно которой Украине хотят навязать исключительно российскую вакцину.

«Речь идет о попытке срыва вакцинальной кампании. А это, в свою очередь, нам открывает путь к одной вакцине, которую нам так настоятельно предлагают. Моя позиция – не допустить на рынок Украины российскую вакцину», – отрезал Степанов.

«Сегодня утром Минздрав получил от НАБУ требование о предоставлении информации обо всех переговорах с производителями вакцин от Covid-19...», – сетует министр.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.02.21

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