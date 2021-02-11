Варшава перепродаст Украине партию забракованной в Польше вакцины

1,2 миллиона доз вакцины компании AstraZeneca, не подтвердившей надлежащую эффективность, будут направлены из Польши на Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о сделке сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время брифинга с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём в Брюсселе.

Польша не станет извлекать маржу, а продаст Украине партию препарата по себестоимости, «на бесприбыльной основе».

«Комиссия помогает с организацией контракта, транспортировкой и доставкой из Польши в Украину через гражданский механизм защиты ЕС», – заявил Домбровскис.

Примечательно, что накануне Украина заявляла об ограничении использования вакцины AstraZeneca на территории страны.

Между тем, сегодня распоряжением кабинета министров Украины введён полный запрет на закупку российских вакцин.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.02.21

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