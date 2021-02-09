Ничего своего: США подарят Украине холодильник для хранения вакцины Pfizer

Все холодильные мощности на Украине, доставшиеся ей в наследство от СССР, находятся в плачевном состоянии. «Незалежная» не может обеспечить необходимые условия для приёма партии капризной американской вакцины Pfizer, которой требуется температура хранения минус 70 градусов.

В связи с этим США заблаговременно отправят на Украину холодильное оборудование в качестве безвозмездной помощи. Поступление бесплатной американской вакцины в количестве 117 тысяч доз в рамках содействия беднейшим странам мира в Киеве ожидают после 15 февраля.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о скорой доставке холодильника объявила временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.

«Поэтому мы помогаем с холодильниками и транспортировкой, а также следим за тем, чтобы после прибытия вакцины на место, она оставалась в безопасности», – заявила Квин.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.02.21

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