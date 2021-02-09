российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 9 февраля 2021, 13:03 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Ничего своего: США подарят Украине холодильник для хранения вакцины Pfizer

Кристина Квин. Фото: скрин видео посольства США на Украине

Все холодильные мощности на Украине, доставшиеся ей в наследство от СССР, находятся в плачевном состоянии. «Незалежная» не может обеспечить необходимые условия для приёма партии капризной американской вакцины Pfizer, которой требуется температура хранения минус 70 градусов.

В связи с этим США заблаговременно отправят на Украину холодильное оборудование в качестве безвозмездной помощи. Поступление бесплатной американской вакцины в количестве 117 тысяч доз в рамках содействия беднейшим странам мира в Киеве ожидают после 15 февраля.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о скорой доставке холодильника объявила временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.

«Поэтому мы помогаем с холодильниками и транспортировкой, а также следим за тем, чтобы после прибытия вакцины на место, она оставалась в безопасности», – заявила Квин.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.02.21

В Крыму за сутки зарегистрировано 120 случаев коронавирусной инфекции. / Польша задумала оставить Украину без врачей. / Украина отказывается от использования вакцины AstraZeneca. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

«Паралич лица в прямом эфире» – Зеленский привьётся вакциной Pfizer

Официальный Киев придумал, как вывести из-под массовой вакцинации всю Украину

Pfizer намерен поставить на Украину в феврале 117 тысяч доз антиковидной вакцины

США пообещали подумать о поставках своей вакцины Украине в ответ на отказ от российской

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Политика, Россия, Украина,