Команда президента Украины Владимира Зеленского полностью провалила подготовку страны к вакцинации. Переговоры с фармкомпаниями закончились неудачно, вакцина до сих пор не закуплена, а холодильные мощности для её хранения не оборудованы.

Однако украинские власти придумали, как избежать серьёзных для себя внутриполитических последствий: они решили громогласно объявить, что население Украины уже практически всё переболело коронавирусом и, соответственно, в вакцинации особо не нуждается.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом стало известно украинским СМИ.

Перед тем, как объявить населению о необязательности вакцинирования, команда Зеленского поручила одной из карманных медицинских фирм, базирующейся на Украине, провести «исследования», по результатам которых вдруг «выяснилось», что коронавирусом уже якобы переболели около 60% населения, а скоро переболеют ещё больше.

Однако СМИ не поверили в такое «украинское медицинское чудо». Журналисты приводят властям их же последнюю официальную статистику, согласно которой на Украине на сегодняшний день 1,2 млн зарегистрированных больных коронавирусом – и симптомных, и бессимптомных. А это всего 3% населения, а не 60%.

«Это оправдание для властей, которые фактически провалили закупку вакцин. Оказывается, что вакцины нам не слишком и нужны, и так с эпидемией справимся!..», – возмущён глава Национальной медицинской палаты, врач-эпидемиолог Сергей Кравченко.

Как известно, ранее Зеленский объявил российскую вакцину «гибридным оружием против Украины» и официально запретил её регистрацию в стране.

Симферополь, Валентин Карамазов

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