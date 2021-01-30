Зеленский потребовал от ЕС не оставлять Украину один на один с российской вакциной

Затягивание поставок на Украину вакцин от западных производителей ставит власти «Незалежной» в тяжёлое положение и вынуждает объясняться перед обществом – почему Киев отказывается от предлагаемой Кремлём российской вакцины на фоне отсутствия поставок из Европы.

Этой ситуацией активно пользуются «враджебные пророссийские политические силы» внутри Украины. Вопрос достиг геополитического накала, так как ЕС и проевропейское киевское руководство стремительно теряют авторитет в глазах населения страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом шла речь в телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Пандемия коронавируса остается серьёзным вызовом как для Украины, так и для всего мира... Поставка вакцины – это не только вопрос здоровья и жизни украинцев, но и политики и геополитики», – цитирует Зеленского его пресс-служба.

Президент призвал Урсулу фон дер Ляйен активнее привлечь Еврокомиссию к давлению на западных производителей вакцин и принудить их к переговорному процессу с Украиной.

«В стремлении быть здоровыми украинцы не отличаются от европейцев. Ускорение поставки вакцины может стать сильным сигналом того, что Европейский Союз рад видеть Украину за столом не только когда всё хорошо, но и в сложных ситуациях», – с укором резюмировал Зеленский.

Ранее украинский президент уже жаловался в интервью американскому изданию New York Times, что США и Европа не торопятся поставлять Украине свои вакцины от коронавируса.

В этих условиях, говорил он, властям в Киеве, при всём старании, невозможно объяснить украинцам, почему нельзя завозить в страну вакцину из РФ.

Напомним, накануне Верховная рада приняла закон, запрещающий закупку российской вакцины, а Зеленский его сразу же подписал.

Пророссийская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» назвала такой шаг «сознательным геноцидом украинского народа».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.01.21

Крымский депутат лишился мандата за интерес к недвижимости тещи Аксенова. / В Крыму отмечен всплеск бронирований на предстоящий сезон. / Военная тайна: крымские санатории за бюджетный счет запасаются красной икрой. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»