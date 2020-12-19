Зеленский пожаловался Западу на требования украинцев закупить российскую вакцину

США и Европа не торопятся поставлять Украине свои вакцины от коронавируса.

В этих условиях властям в Киеве, при всём старании, невозможно объяснить украинцам, почему нельзя завозить в страну российскую вакцину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью американскому изданию New York Times заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда Америка и Европа не дают вам вакцины, вы не должны брать вакцины из России», – приводит слова Зеленского ren.tv.

Президент пожаловался, что из-за нерасторопности западных партнёров и задержками в поставках, Украину ожидает «информационная война» по этому вопросу.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.12.20

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