«Взял пробирку у студентов» – уникальную «украинскую вакцину» назвали предвыборной аферой Зеленского

«Украинская вакцина» от COVID-19, о создании которой с помпой объявил президент Украины Владимир Зеленский, является подобием противовирусного средства уровня студенческой лаборатории Киевского университета имени Шевченко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил глава национальной медицинской палаты Украины, военный эпидемиолог Сергей Кравченко.

По его словам, Зеленский накануне муниципальных выборов вступил в сговор с лоббистами-аферистами от медицины, которые околачиваются возле администрации президента.

«Я знаю пару авантюристов в Офисе президента, которые устроили эту театральную постановку в погоне за политическим пиаром. Я понимаю группу лоббистов, которые присутствуют в офисе президента и лоббируют свои финансовые интересы. Но обсуждать этот уровень лабораторной работы студентов биологического факультета университета Шевченко, это невежество высшего уровня.

Если мы продолжим серьезную дискуссию, то я попрошу Михаила Фаворова (проживающий в США эмигрант, один из разработчиков вакцины) повторить на английском языке на территории США то, что он сказал в Офисе президента, потому что там очень сильная система публичного права.

Я созвонился в США со своими коллегами. И мы посмеялись с этого всего.

Я вынужден буду сейчас в прямом эфире после того, что наговорил Михаил Фаворов, обратиться к первому заместителю департамента защиты национальной государственности Мотковскому Роману Николаевичу. У него как раз в подчинении находится управление по борьбе с терроризмом и как раз они занимаются вопросами биотерроризма.

Потому что эта история с перемещением белков в лаборатории, помещение в какие-то среды с вирусами – где вы живую культуру живого вируса взяли? Этот маразм комментировать выше моего нервного предела и стрессоустойчивости» – возмутился Кравченко и назвал президента компании «DiaPrep System Inc» Михаила Фаворова международным аферистом.

Симферополь, Валентин Карамазов

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