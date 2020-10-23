«Если сработает»: Зеленский готов испытать на себе «уникальную украинскую вакцину»

На Украине продолжается ажиотаж вокруг «уникальной украинской вакцины», которую представил проживающий в США международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук, президент компании «DiaPrep System Inc» Михаил Фаворов. По его словам, вакцину, которая прошла доклиническую фазу испытаний на крысах, ему показали украинские учёные.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», президент Украины уже объявил о «невероятном прорыве» украинской науки и пообещал протестировать на себе новую вакцину, как только она будет готова к использованию.

«Прошло 50 лет, и я считаю, что это самая главная победа, которая есть. И если эта вакцина еще и сработает, то я считаю, что мы сделали немало. Да. Те результаты, которые показывали, – я доволен. Если скажут (что готова) – то да (испытаю на себе)», – заявил Зеленский.

«Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда. Мы не имеем права. Она, скажу так, уникальная. Это не пафос и не популизм. Она уникальная потому, что не такая, как другие. И это правда, это ключевое в этой вакцине. Что важно: мы знаем, у нас есть материалы и информация, что исследования проводились, но не на людях.

Мы не будем ждать нашу (12 месяцев). Но потом будет добавлять (к импортным) нашу, потому что с COVID, все это признают, мы будем бороться с вами не год. Вакцина будет работать много лет. Это, наверное, как сегодня грипп», – рассказал президент украинским телеканалам.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.10.20

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