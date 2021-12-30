Украина свернула разработку собственной «уникальной вакцины» от коронавируса

На Украине остановлена разработка национальной COVID-вакцины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил директор Института биологии клеток Национальной академии наук Украины академик Андрей Сибирный.

По его словам, главная причина – полное отсутствие финансирования.

Академия наук возлагала надежды на специальный фонд, который должен был пополняться взносами «патриотично настроенного бизнеса», и на господдержку. Однако ни одна «инвестиционная схема» не сработала.

Между тем, учёные уже потратили 300 тысяч евро на начальные исследования.

«Наше исследование стоило почти 300 тысяч евро. Чтобы сделать вакцину, нужно исследовать на больших животных – сусликах, приматах. Нужны большие объемы препаратов, нужно инвестировать 300-500 миллионов евро. Никто не готов это делать. Я разговаривал с Минздравом, они говорят: «Мы не будем финансировать это. Пусть Фонд этим занимается». Это повисло. Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет», – рассказал Сибирный.

Напомним, в октябре прошлого года министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что на Украине завершена доклиническая фаза испытаний «абсолютно уникальной» вакцины от коронавируса.

Симферополь, Валентин Карамазов

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