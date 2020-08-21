Можем, но не можем: Зеленский объяснил, почему Украина не создала свою вакцину

Украинские медики и учёные без труда могут создать вакцину от коронавируса, однако это «технически» невозможно. Но сейчас появилось «несколько предприятий», которые будут производить вакцину на основе зарубежных разработок.

Как передаёт корреспондент «Новый День», об этом в ходе рабочей поездки в Николаевскую область сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Технически у нас никакие вакцины не могли делать. К медикам, ученым – нет вопросов. Они молодцы. Не было никаких лабораторий для производства вакцин, сейчас у нас уже есть несколько предприятий, которые готовы производить вакцину массово. И мы разговариваем уже с некоторыми странами. Если нам удастся договориться со странами, мы готовы ее массово производить», – приводит слова Зеленского ТАСС.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Украина будет дожидаться появления израильской вакцины. Вероятно, речь идёт о её производстве на тех «нескольких предприятиях», о которых говорит украинский президент.

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