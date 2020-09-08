Даже не предлагайте: Украина заранее отказалась от российской вакцины

Киев откажется от применения российской вакцины от коронавируса, если из Москвы поступит такое предложение.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмытро Кулеба, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, Украина уже ведёт диалог с США и европейскими странами по приобретению препарата от COVID-19.

«И когда я говорю «диалог» – это значит, что уже нарабатываются модели того, как мы можем получить доступ к вакцине, когда она окажется в их распоряжении», – приводит слова Кулебы РИА Новости.

«Мы эффективно сотрудничаем с Европейским Союзом, Соединенными Штатами и другими странами в этой сфере», – добавил он.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко недавно сказал, что Киев будет дожидаться «безопасной и эффективной» вакцины, которая по «оптимистичным прогнозам» Минздрава «Незалежной» появится не раньше марта 2021 года.

Ранее президент Владимир Зеленский объяснил, почему Украина не создала свою вакцину от коронавируса.

Как сообщал «Новый День», Зеленский также заявлял, что Украина будет дожидаться появления израильской вакцины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.09.20

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