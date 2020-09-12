Главного санврача Украины назвали «умственно ограниченным» за отказ от российской вакцины

Кадровая политика украинского президента Владимира Зеленского привела к тому, что на высоких государственных должностях, критически важных для безопасности и здоровья граждан, оказались некомпетентные и, что хуже всего, – бесчеловечные чиновники.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что «сегодня, официально, на законодательном уровне в Украине запрещено использовать иммунобиологические препараты, изготовленные в стране-агрессоре».

«Из самых плохих кадров новая властная команда выбирает самые ужасные. Вот этот Ляшко – один из них... Он спокойно говорит эти вещи не от большого ума, и это очень страшно, когда умственно ограниченные люди принимают решения общеобязательные для граждан этого государства», – сказала Лукаш.

Экс-министр привела другие вопиющие случаи антигуманных решений постмайданных властей Украины.

«После так называемой революции достоинства одним из проявлений этого «достоинства» было то, что в роддомах исчез российский БЦЖ – противотуберкулезный препарат. Я была вне себя от негодования! А что, туберкулез разделяет людей по национальностям? А что, COVID спросит – ты за кого голосовал? А что, вакцина от кори пожалеет ребенка, если он одет патриотично? Что за бред вообще?! На каком основании они принимают такие античеловеческие решения?!

Я скажу, на каком – с нашего молчаливого согласия. С нашего невероятного, нечеловеческого, исполинского терпения, которое является фундаментом всего этого бреда.

Я предлагаю на этих выборах (местные выборы в сентябре) обеспечить нулевую легитимность этой власти, ноль мандатов. Вот за эти все вещи надо отвечать – за каждого непривитого ребенка, за каждого погибшего без вакцины, за каждого уехавшего доктора», – приводит «ПолитНавигатор» слова Елены Лукаш.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.09.20

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