На Украине заявили, что прошли пик пандемии три недели назад

Украина давно вышла на пик пандемии коронавирусной инфекции и уже 17 апреля прошла его.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, это стало возможным, потому что Минздрав страны «всё заранее рассчитал и вовремя принял меры».

«По расчетам, у нас могло быть на 14 апреля 41 тысяча больных. Но мы заранее ввели карантин. Если брать ретроспективную динамику, и у нас не будет дальше роста, то мы уже вышли на пик 17 апреля. С тех пор мы держимся в промежутке 400-550 случаев и в этом диапазоне мы уже 17 дней», – заверил Ляшко.

Также главный санитарный врач Украины оптимистично прогнозирует разработку Украиной собственной вакцины от Covid-19.

«Мы построим одну лабораторию на территории Института эпидемиологии, которая будет работать как для практических исследований, которые сейчас проводятся – как для коронавирусной болезни, так и для научных исследований. Это нам позволит соединить науку и практику», – отрапортовал Ляшко.

Отметим, что Украина демонстрирует самый низкий показатель тестирования на коронавирус в Европе. При этом ряд украинских экспертов подвергают сомнению не только общее число заразившихся коронавирусом украинцев, но и подозрительно низкий показатель смертности.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.05.20

На родине Зеленского подростки разгромили магазин ради спиртного. / Киев: Зеленский успешно вывел криворожский юмор на международный уровень. / В Севастополе растет число заболевших COVID-19 среди военных строителей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»