Минздрав Украины предрёк 140 тысяч смертей без включённого «тумблера терпения»

Меры предпринятые Украиной в связи с пандемией коронавируса настолько эффективны, что позволяют избежать роста смертности в стране от Covid-19 – до 120-140 тысяч человек к концу года.

Отметим, что Украина демонстрирует самый низкий показатель тестирования на коронавирус в Европе. При этом ряд украинских экспертов подвергают сомнению не только общее число заразившихся коронавирусом украинцев, но и подозрительно низкий показатель смертности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об «успешности» предпринятых карантинных мер и о тяжких последствиях их преждевременной отмены заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Введённые профилактические и противоэпидемиологические меры дали свой результат... И как бы ни хотелось всем нам избавиться от этого карантина и коронавируса, надо все же включить тумблер терпения. Терпение, которое позволит нам выйти из карантина вовремя. А не преждевременно...

Полная отмена карантина без введения обоснованных профилактических мероприятий – это 120-140 тысяч смертей до конца уже этого года», – сообщил Ляшко, сославшись на прогноз финансируемой из-за рубежа компании Kyiv School of Economics.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.05.20

Зеленский использовал годовщину трагедии в Одессе, чтобы объявить Донецк и Симферополь «украинскими городами». / Погуляли и наобщались: некоторые «туры» в Крым сократились до нескольких часов. / Петь хором опасно: в Крыму подтверждены новые случаи COVID-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»