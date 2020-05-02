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Суббота, 2 мая 2020, 18:53 мск

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Минздрав Украины предрёк 140 тысяч смертей без включённого «тумблера терпения»

Ляшко. Фото: golos.ua

Меры предпринятые Украиной в связи с пандемией коронавируса настолько эффективны, что позволяют избежать роста смертности в стране от Covid-19 – до 120-140 тысяч человек к концу года.

Отметим, что Украина демонстрирует самый низкий показатель тестирования на коронавирус в Европе. При этом ряд украинских экспертов подвергают сомнению не только общее число заразившихся коронавирусом украинцев, но и подозрительно низкий показатель смертности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об «успешности» предпринятых карантинных мер и о тяжких последствиях их преждевременной отмены заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Введённые профилактические и противоэпидемиологические меры дали свой результат... И как бы ни хотелось всем нам избавиться от этого карантина и коронавируса, надо все же включить тумблер терпения. Терпение, которое позволит нам выйти из карантина вовремя. А не преждевременно...

Полная отмена карантина без введения обоснованных профилактических мероприятий – это 120-140 тысяч смертей до конца уже этого года», – сообщил Ляшко, сославшись на прогноз финансируемой из-за рубежа компании Kyiv School of Economics.

Симферополь, Валентин Карамазов

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