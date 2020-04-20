«Это недопустимо!» Семь областей Украины впервые проигнорировали суточную отчётность по коронавирусу

Минздрав Украины не получил последнюю суточную отчётность по тестированию и уровню заболеваемости Covid-19 от семи областей Украины – Винницкой, Луганской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, из-за демарша облздравов провалилась статистика по общему количеству протестированнных от коронавируса в стране.

Вместе с тем, министр поспешил добавить, что основная причина изменения данных якобы в том, что уменьшилось «количество людей, которые обратились с симптомами коронавируса».

«За сутки было сделано 1 968 тестов ПЦР. Такое низкое количество тестов, которые сделали, связано с тем, что, во-первых, количество людей, которые обратились с симптомами коронавируса, уменьшилась. А во-вторых, – за прошедшие сутки семь областей не подали никакой информации о результатах тестов на коронавирус...

Это недопустимо! Я уже дал распоряжение главному санитарному врачу Виктору Ляшко, чтобы в этой ситуации разобрались», – негодует Степанов.

20 апреля официально зарегистрирован 261 новый случай заражения коронавирусом на Украине. Общее число инфицированных 5 710. Выздоровели 359, умерли – 151.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.04.20

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