«Это недопустимо!» Семь областей Украины впервые проигнорировали суточную отчётность по коронавирусу

Минздрав Украины не получил последнюю суточную отчётность по тестированию и уровню заболеваемости Covid-19 от семи областей Украины – Винницкой, Луганской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, из-за демарша облздравов провалилась статистика по общему количеству протестированнных от коронавируса в стране.
Вместе с тем, министр поспешил добавить, что основная причина изменения данных якобы в том, что уменьшилось «количество людей, которые обратились с симптомами коронавируса».
«За сутки было сделано 1 968 тестов ПЦР. Такое низкое количество тестов, которые сделали, связано с тем, что, во-первых, количество людей, которые обратились с симптомами коронавируса, уменьшилась. А во-вторых, – за прошедшие сутки семь областей не подали никакой информации о результатах тестов на коронавирус...
Это недопустимо! Я уже дал распоряжение главному санитарному врачу Виктору Ляшко, чтобы в этой ситуации разобрались», – негодует Степанов.
20 апреля официально зарегистрирован 261 новый случай заражения коронавирусом на Украине. Общее число инфицированных 5 710. Выздоровели 359, умерли – 151.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 20.04.20
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