Коронавирусом заразились свыше тысячи украинских медиков

Количество заразившихся коронавирусом медицинских работников на Украине приближается к 20% от общего числа заболевших в стране.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о тревожной тенденции сообщил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Всего за все время пандемии заболело 5 449 человек, из них 358 детей и 1 031 медицинский работник. В общем выздоровели 347 человек. Летальных случаев 141», – заявил Степанов.

По его словам, за последние сутки тестирование прошли 4 695 человек.

«Если говорить в разрезе регионов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области – 49, и городе Киеве – 31», – добавил глава украинского минздрава.

Ранее Степанов заявил, что о стабилизации ситуации с распространением коронавируса на Украине говорить не приходится.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.04.20

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