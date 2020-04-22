Полтора человека на тысячу: Украина наплевала на коронавирусное тестирование

На Украине самый низкий в Европе процент тестирования населения, который сопоставим с данными беднейших африканских стран (менее 1,5 чел. на одну тысячу населения).

Вместе стем, по смертности (около 2%) «Незалежная» находится на уровне самых благополучных европейских государств с высокоразвитой медициной.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в минздраве Украины заявляют, что поголовное тестирование «нецелесообразно».

«Почти невозможно протестировать все население. Поэтому обычно эпидемиологическая тактика заключается в том, чтобы тестировать случаи, которые являются подозрительными» – заявил и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузинон, не пояснив, какие симптомы относятся к «подозрительным» – тяжёлое состояние или первые признаки ОРВИ.

При этом о поголовном тестировании врачей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями – речи не идёт совсем.

Напомним, недавно семь украинских областей вообще отказались от ежедневных отчётов о ситуации с коронавирусом на их территории.

Отметим, Россия входит в первую десятку мира по количеству тестирований (свыше 12) на тысячу человек.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.04.20

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