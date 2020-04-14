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Вторник, 14 апреля 2020, 15:43 мск

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Украина не сможет обеспечить койками больше 3,5 тысяч больных Covid-19

Ляшко. Фото: golos.ua

Система здравоохранения Украины не сможет справится с приёмом более 3,5 тысяч пациентов, заразившихся коронавирусом и требующих госпитализации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

«Наш предел, на который мы рассчитываем и которого мы придерживаемся, – это не более 3,5 тыс. одновременного нахождения больных коронавирусом в отделениях интенсивной терапии. Это позволит нам пройти и коронавирусную болезнь, и в это же время лечить людей от инфарктов, инсультов и других ургентных состояний. От этого зависят и все другие прогнозы», – предупредил Ляшко.

Напомним, на Украине в связи с распространением коронавируса приняли решение провести срочный аудит системы здравоохранения.

Тревожные результаты не заставили себя ждать уже в первые дни.

«Цифры, сигналы, которые мы получаем из регионов, тревожные», – сообщил глава Минздрава Максим Степанов, комментируя предварительные данные.

Напомним, его предшественник Илья Емец, ушедший двумя неделями ранее в отставку, заявил, что система здравоохранения Украины не готова к приёму и лечению больных.

«К сожалению, мы должны констатировать: медицинская система Украины к приёму больных не готова. По многим причинам», – подчеркнул Емец.

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