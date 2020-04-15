На Украине ожидают 10 тысяч заражённых коронавирусом к концу апреля

Введение карантинных мер позволило Украине избежать всплеска заболеваемости COVID-19 до 17 тысяч человек уже к сегодняшняму дню. С текущими темпами заражения в условиях ограничений на передвижение граждан Украина достигнет уровня в 10 тысяч заболевших к концу апреля.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, превентивные меры позволили растянуть темпы заражения на более длительный срок в сравнении с Италией.

«Если мы посмотрим на наше февральское математическое моделирование, то, по состоянию на 12 апреля, у нас было бы около 17 тыс. коронавирусных больных...

Это и есть эффект превентивных мер. Например, от 100 до 1 тыс. инфицированных коронавирусом мы прошли за девять дней. Италия – за пять дней. Теперь давайте посмотрим, за какое время мы пройдем от 1000 до 10 тыс.

Испания, Италия прошли за пять-семь дней… У нас первая тысяча была 4 апреля, – напомнил Ляшко и добавил, что выход на 10 тысяч заболевших к концу апреля будет «нормальным показателем» для Украины.

Напомним, ранее Ляшко заявлял, что система здравоохранения Украины не сможет справится с приёмом более 3,5 тысяч пациентов, заразившихся коронавирусом и требующих госпитализации.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.04.20

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