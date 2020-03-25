Глава Минздрава Украины расписался в бессилии перед коронавирусной пандемией

У Украины пока остаются шансы предотвратить тотальное распространение коронавируса, однако система здравоохранения не готова к приёму и лечению больных.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец.
Глава Минздрава предупредил, что коронавирусная инфекция стремительно распространяется, а количество жертв будет расти.
«Мы фиксируем очаги вспышки эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины, которая стремительно распространяется. И эти цифры будут увеличиваться. Я всегда говорил и буду говорить людям правду: количество жертв будет расти...», – прогнозирует Емец.
По его словам, Украина уже пропустила первый этап эпидемии, когда не смогла предотвратить её проникновение в страну извне.
Второй этап (локализация) ещё не упущен окончательно, утверждает он.
«Третий столп борьбы – это госпитальный, или этап лечения. К сожалению, мы должны констатировать: медицинская система Украины к нему не готова. По многим причинам», – констатировал глава Минздрава.
Напомним, тремя днями ранее Емец призывал Верховную раду незамедлительно ввести в стране чрезвычайное положение.
Симферополь, Валентин Карамазов
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