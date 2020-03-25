Глава Минздрава Украины расписался в бессилии перед коронавирусной пандемией

У Украины пока остаются шансы предотвратить тотальное распространение коронавируса, однако система здравоохранения не готова к приёму и лечению больных.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец.

Глава Минздрава предупредил, что коронавирусная инфекция стремительно распространяется, а количество жертв будет расти.

«Мы фиксируем очаги вспышки эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины, которая стремительно распространяется. И эти цифры будут увеличиваться. Я всегда говорил и буду говорить людям правду: количество жертв будет расти...», – прогнозирует Емец.

По его словам, Украина уже пропустила первый этап эпидемии, когда не смогла предотвратить её проникновение в страну извне.

Второй этап (локализация) ещё не упущен окончательно, утверждает он.

«Третий столп борьбы – это госпитальный, или этап лечения. К сожалению, мы должны констатировать: медицинская система Украины к нему не готова. По многим причинам», – констатировал глава Минздрава.

Напомним, тремя днями ранее Емец призывал Верховную раду незамедлительно ввести в стране чрезвычайное положение.

Симферополь, Валентин Карамазов

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