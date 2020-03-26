Тотальная безработица и обвал гривны: Украину предостерегли от объявления дефолта

Отказ Украины от выполнения обязательств по погашению международных кредитов из-за сложной экономической ситуации обернётся катастрофическими последствиями в ближайшем будущем.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По его словам, новый кабинет министров должен отдавать себе отчёт о последствиях «лёгкого», на первый взгляд, шага.
«Если Украина выберет дефолт как «легкий ответ на сложные вопросы», то нам стоит готовиться к наиболее пессимистическому сценарию. В случае дефолта внешний долг Украины не исчезнет. Он просто растянется во времени, но избавит нас от доступа к новым финансовым ресурсам. Они будут очень необходимы стране уже в ближайшем будущем – пик проблем впереди», – предрекает Гончарук.
Бывший премьер добавил,что объявление дефолта сейчас приведёт к обвалу курса национальной валюты с 28 до 40 гривен за доллар и появлению миллионов безработных.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 26.03.20
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