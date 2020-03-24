Пневмония косит украинскую армию в Донбассе

В вооружённых силах Украины (ВСУ), дислоцированных в Донбассе, наблюдается нехватка личного состава. Кроме того, в подразделениях на линии фронта часто вспыхивает грипп, сопровождающийся пневмонией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«В связи с распространением коронавируса, а также низким уровнем морально-психологического состояния личного состава ВСУ, подразделения, прибывающие в зону ООС, испытывают острую нехватку кадров. В настоящее время укомплектованность бригад составляет менее 60 процентов...

Наличие в подразделениях солдат, не оправившихся от болезней, спровоцировало распространение инфекционных заболеваний среди остального личного состава. В настоящее время в 25 бригаде зафиксировано более шестидесяти случаев заболеваний военнослужащих гриппом и пневмонией, четверо из которых госпитализированы с подозрением на коронавирус. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, в зону ответственности 25 бригады в экстренном порядке направлена комиссия медицинской службы штаба ООС», – доложил Филипоненко.

Напомним, вчера Украина направила запрос в Евроатлантический координационный центр НАТО по реагированию на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК) о предоставлении международной помощи вооружённым силам Украины (ВСУ) в связи с распространением коронавируса.

Симферополь, Валентин Карамазов

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